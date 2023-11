L'Hospitalet (Barcelona) reflexionarà sobre la IA en l'Smart City Expo.

BARCELONA, 6 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) reflexionarà sobre els reptes i les oportunitats de la intel·ligència artificial (IA) en l'Smart City Expo World Congress, del 7 al 9 de novembre al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, ha explicat en un comunicat aquest dilluns.

Ho farà a través de dos espais diferenciats: l'estand Espai Àgora, destinat a tallers, debats i presentacions sobre "l'impacte de la IA en les esferes educativa, social i laboral"; i l'espai Library Lab que permetrà als visitants experimentar amb eines d'IA i de realitat virtual.

Algunes de les presentacions de l'Espai Àgora són 'Intel·ligència artificial i el seu impacte en l'educació', a càrrec de Miquel Àngel Prats, i la presentació del projecte destinat a centres de formació professional 'Everyone Can Code Apple', que ensenya com programar aplicacions a través d'Apple.

També es faran tallers organitzats pel Centre de Visió per Computador de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): un sobre l'art en l'era de la IA i un altre sobre anàlisi de dades de xarxes socials per detectar trastorns de salut mental.

Tancarà l'espai de l'Hospitalet una taula rodona amb directius d'empreses emergents del sector com Bamboo Energy, Biapower, Legit Health i Beyond You, que tindrà per títol 'Impacte positiu de la IA en les nostres vides'.