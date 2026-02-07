Ishmael, exresponsable educativa a EUA, recolza la restricció de xarxes socials a Espanya

Admet que actualment la IA pot "exacerbar bretxes d'equitat"
L'antiga sotsdirectora de l'Oficina de Tecnologia Educativa del Departament d'Educació d'Estats Units, Kristina Ishmael, ha defensat la recent iniciativa del Govern d'Espanya de restringir l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys.
En una entrevista a Europa Press en el marc de l'EdTech Congress que s'ha celebrat en el recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, ha assegurat que la mesura és "totalment lògica", assenyalant que aquesta línia d'actuació és coherent amb les polítiques que s'estan implementant en països com Austràlia o Suècia.
"Entenc les lleis que restringeixen l'ús de les xarxes socials, especialment per als nens. Per això, les recolzo fermament i suport que el Govern estigui prenent mesurades per contribuir a això", ha declarat l'actual propietària d'Ishmael Consulting.
EL DEBAT DE LA IA A LES AULES
Durant la seva trajectòria en l'Oficina de Tecnologia Educativa d'Estats Units, Ishmael va contribuir en el desenvolupament de la política nacional sobre equitat digital i IA en l'educació, treballant en estreta col·laboració amb la Casa Blanca i l'Oficina de Política Científica i Tecnològica.
Al seu semblar, les problemàtiques en la introducció d'eines de IA a les aules són semblants tant a Estats Units com a Europa, i ha afirmat que la IA generativa ha provocat una necessitat urgent d'establir protocols per protegir als alumnes i formar als professors.
"La IA mai ha de reemplaçar als professors", ha emfatitzat Ishmael, defensant que la tecnologia ha de servir per reduir la càrrega administrativa, com la creació de plans de lliçons o la traducció de recursos per a alumnes multilingües.
No obstant això, ha advertit que en l'escenari actual la IA pot "exacerbar les bretxes d'equitat" si només els centres amb majors recursos econòmics poden accedir a les eines més avançades.
ASSETJAMENT DIGITAL
Un altre dels punts que li generen major preocupació és l'impacte de les pantalles en el cervell dels menors i el canvi de paradigma en l'assetjament escolar.
Ishmael ha reconegut que, a diferència del passat, el "bullying" actual no acaba en sortir de classe, sinó que persegueix al menor les 24 hores del dia a través dels dispositius.
"No tinc una solució màgica, però si els adults i professors no modelem un ús responsable en un entorn segur com l'aula, de qui ho aprendran? Ho aprendran dels seus companys, que de vegades són els qui exerceixen l'assetjament", ha asseverat.
PROHIBICIÓ DE MÒBILS A LES AULES
Respecte a la prohibició de telèfons mòbils en els centres educatius, una tendència a l'alça en diversos estats d'Estats Units, Ishmael s'ha mostrat esperançada que els estudis demostrin un impacte positiu en l'aprenentatge.
"Existeixen aspectes molt positius a deixar a un costat els telèfons personals i utilitzar, en el seu lloc, dispositius proporcionats per l'escola que comptin amb tallafocs i sistemes de seguretat que protegeixin als nens", ha conclòs, instant a les institucions a fomentar l'alfabetització i responsabilitat digital.