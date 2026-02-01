La indústria audiovisual es cita a Barcelona per un ISE 2026 centrat en IA i ciberseguretat

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Se celebra del 3 al 6 de febrer en el recinte de Gran Via de Fira de Barcelona
BARCELONA, 1 febr. (EUROPA PRESS) -
La indústria audiovisual mundial tornarà a citar-se a Barcelona la setmana propera per a la nova edició de l'Integrated Systems Europe (ISE) 2026, que aquest any se centrarà en l'impacte de la intel·ligència artificial (IA) i els reptes en matèria de ciberseguretat, amb noves propostes i la previsió de batre les xifres rècord de 2025.
L'esdeveniment, que tornarà del 3 al 6 de febrer al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, incrementarà la seva superfície expositiva fins als 101.000 m2 (un 9,7% més que en 2025), superarà els 1.700 expositors (+6,5%) i es mostra "optimista" amb sobrepassar els més de 83.000 visitants de l'anterior edició, en la qual va registrar un impacte econòmic de 520 milions d'euros (+11%).
A escassos dies del seu inici, s'espera una forta presència d'assistents procedents d'Espanya, Xina, Regne Unit, la regió DACH (Alemanya, Àustria i Suïssa), el Benelux (Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg), França i Estats Units, així com un "fort augment" de llatinoamericans, la presència dels quals ha crescut en els registres.
La fira comptarà amb set zones que s'agrupen en àrees temàtiques: Àudio; Broadcast AV; Digital Signage; Il·luminació i Staging; Multitecnología; Residencial i Edificis Intel·ligents; i Comunicacions Unificades i Tecnologia Educativa.
Dos de les seves grans novetats són el CyberSecurity Summit, que veurà la llum el dijous 5 de febrer per abordar els reptes de ciberseguretat, i Spark, una nova proposta dedicada a les indústries creatives que estarà present del 3 al 6 de febrer i que comptarà amb una experiència en col·laboració amb Tomorrowland.
BARCELONA: SEU QUE "FUNCIONA MOLT BÉ"
En una entrevista a Europa Press, el director general de l'ISE, Mike Blackman, va assegurar que Barcelona és una seu "molt oberta i que funciona molt bé", al mateix temps que va posar en valor l'alineament polític que hi ha en l'Ajuntament, la Generalitat i el Govern.
Sobre Fira de Barcelona, va sostenir que és "una gran instal·lació, moderna i un dels cinc recintes més grans d'Europa", i va enaltir l'ecosistema local i la col·laboració de les administracions, encara que va lamentar que el Vestíbul Zero no estigui llest en 2027, com estava previst.
Un informe d'Acció, agència per a la competitivitat de l'empresa del Govern, posa de manifest la presència de grans tecnològiques com Apple, Amazon i Dolby a Catalunya i d'infraestructures estratègiques com Catalunya Mitjana City (en les Tres Xemeneies), amb una inversió total estimada de 450 milions d'euros, i l'ampliació del Parc Audiovisual de Catalunya.
SECTOR EDUCATIU
Aquest any, l'ISE s'ha aliat amb EdTech Congress Barcelona, que se celebrarà de forma paral·lela al saló els dies 4 i 5 de febrer al Palau de Congressos de Barcelona, coorganitzat també amb EdTech Cluster i Fira de Barcelona, i que analitzarà com la IA pot millorar el sector educatiu.
L'educació també serà protagonista a Connected Classroom, una iniciativa impulsada per Logitech que torna per segon any amb 120 m2 d'experiències immersives centrades en IA, Realitat Virtual i formació híbrida.
PONENTS DESTACATS
El programa de conferències comptarà amb 340 veus expertes, entre les quals destaquen noms com a Sol Rahidi, una de les precursores de l'aplicació de la IA en grans corporacions, que protagonitzarà una sessió el 4 de febrer sobre per què la gobernança i la ciberseguretat són cada vegada més crítiques per a iniciatives de IA.
També estarà presentin l'artista Matt Clark, fundador d'United Visual Artists i responsable del mapping d'aquest any a casa Batlló, titulat 'Hidden Order' i programat per als dies 31 de gener i 1 de febrer per celebrar l'arribada de l'ISE 2026.
UN SECTOR EN EXPANSIÓ
Segons el citat informe d'Acció, el sector audiovisual va facturar 9.120 milions d'euros a Catalunya en 2024 (últimes dades disponibles), un 5,6% més que en 2023, amb més de 4.000 empreses que ocupen a prop de 45.000 persones i representant el 2,9% del PIB català.
A nivell mundial, la facturació mundial va aconseguir els 3.000 milions de dòlars en 2024 i es preveu que superi els 3.500 milions el 2029.