Hoffman (GSMA) vincula el futur del MWC amb Barcelona: "Si una cosa funciona, no ho toquis"

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
El directiu assegura que el saló vol ser un bon hoste de la ciutat i "correspondre-la"
BARCELONA, 31 gen. (EUROPA PRESS) -
El ceo de GSMA, John Hoffman, ha explicat que el contracte entre la patronal organitzadora del Mobile World Congress (MWC) i Barcelona té un terme fix fins a 2030 i que després es prorrogarà anualment si ambdues parts així ho desitgen, encara que ha deixat entreveure la seva voluntat de quedar-se: "Si una cosa funciona, no ho toquis".
Així ho expressa en una entrevista a Europa Press, a poc més d'un mes per la 20 edició del MWC a Barcelona, que se celebrarà del 2 al 5 de març de 2026 en el recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, amb un impacte econòmic rècord benvolgut en 585 milions d'euros (+4,3%) i una assistència superior als 100.000 visitants.
"Mentre hi hagi una relació mútuament beneficiosa, em temo que esteu atrapats amb nosaltres", ha bromejat Hoffman, qui subratlla que el vincle amb la ciutat ha passat "de ser un lloguer de recintes a una aliança estratègica" que genera activitat durant tot l'any a través del Mobile World Capital (MWCapital).
LLEGAT A BARCELONA
A falta de disposar de la xifra oficial una vegada finalitzi l'esdeveniment, l'estimació preliminar de l'impacte econòmic ronda els 585 milions d'euros, la qual cosa elevaria a 7.500 milions el total en els 20 anys que porten a Barcelona.
"Estem molt orgullosos d'això. Som conscients que ens apoderem de la ciutat per fer el nostre, però també intentem ser un bon hoste i correspondre-la. Aquesta és part del llegat que deixem", ha assegurat.
Part d'aquesta tornada a la ciutat són les ocupacions temporals que cada any genera l'esdeveniment i que en aquesta edició s'estimen en uns 15.000 entre hostessos, personal de construcció i seguretat, entre altres posicions, la xifra total de les quals en les dues dècades que porta a Barcelona ascendiria a uns 110.000.
DONACIONS I EDUCACIÓ
La celebració d'un esdeveniment de les dimensions de l'MWC genera un elevat excedent de productes en finalitzar cada edició, molts dels quals són donados per l'organització en el marc de la 'Donation Room' per ser utilitzats per a causes socials i culturals de Barcelona.
"L'any passat gestionem 26 tones de material físic, des de dispositius electrònics fins a materials de construcció", ha recordat el ceo de la patronal de la indústria del mòbil.
Hoffman també ha posat èmfasi al programa 'mSchools', desenvolupat junt amb el MWCapital, Generalitat i Ajuntament de Barcelona, amb la qual afavoreix el desenvolupament d'habilitats digitals dels estudiants i que ha aconseguit ja el mig milió d'alumnes en gairebé 3.000 centres educatius des que se celebra.
NOVETATS
Aquesta edició comptarà amb novetats com el 'Airport of the Future', una proposta situada fora del recinte sobre aviació; el 'CircuitX', que mostrarà en el Circuit de Barcelona-Catalunya els últims avanços en mobilitat intel·ligent i experiències immersives; i 'Noves Fronteres', una zona en el Vestíbul 6 dedicada a l'espai.
Sobre el 'Airport of the Future', ha apuntat que la idea va sorgir en adonar-se que els aeroports "depenen moltíssim de la connectivitat", des de les comunicacions de veu fins a les digitals i les d'aviónica, i que aquests necessitaven evolucionar, al seu judici.
Hoffman ha posat l'accent que una aposta com el 'CircuitX' permetrà aprofitar el circuit de Fórmula 1 i la telemàtica per experimentar amb els vehicles elèctrics i la connectivitat, i ha obert la porta a "batre algun rècord mundial".
Finalment, ha posat en valor poder oferir una iniciativa dedicada a l'espai i a la computació quàntica amb 'Noves Fronteres', en el qual "hi ha un gran enfocament en l'ús de l'òrbita terrestre baixa (LEO) per augmentar els satèl·lits terrestres mòbils tradicionals (NTN)".
VESTÍBUL ZERO
Hoffman ha avançat que el nou Vestíbul Zero de Fira de Barcelona, actualment en construcció i l'estrena de la qual ha estat retardat fins a 2028, serà una peça clau per al creixement de l'esdeveniment, especialment per a l'ampliació de l'espai expositiu, de les sales de reunions i per al trasllat del Programa Ministerial.
"Vaig poder fer un recorregut per ell a principis d'aquesta setmana i em moro de ganes d'entrar. Serà magnífic. És enorme, té diversos nivells i un disseny molt escultural", ha sostingut.