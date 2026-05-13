Fira.- El Gran Premi de Catalunya de MotoGP estrena el 'MotoGP Fan Fest' a Barcelona

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -
El 'MotoGP Fan Fest' ha obert les seves portes a la plaça de Catalunya de Barcelona aquest dimecres amb activitats dirigides als afeccionats de les motos abans de la celebració aquest cap de setmana del Gran Premi de Catalunya de MotoGP al Circuit de Barcelona-Catalunya.
El moment de major expectació de la jornada ha estat l'esdeveniment 'Meet the Riders', una iniciativa que ha permès connectar a l'afició amb pilots com Jorge Martín, Àlex Márquez, Joan Mir, Pedro Acosta i Àlex Rins, informa el Circuit en un comunicat.
A més, el vigent campió del món, Marc Márquez, absent després d'una recent operació, ha participat a través d'un video dirigit als afeccionats en el qual els ha animat a no perdre's la "gran festa" del motociclisme.
El 'Fan Fest' romandrà obert aquest dijous de 12 a 21 hores amb accés gratuït i activitats com a simuladors, exposició de motos i objectes de pilots, jocs de reacció, música en directe i propostes gastronòmiques, entre altres.
Aquest divendres el Circuit de Barcelona-Catalunya obrirà les seves portes per la 35 edició del Gran Premi de Catalunya.