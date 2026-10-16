La fira GiraFeina+45 de Cornellà de Llobregat (Barcelona) genera 8.000 entrevistes laborals

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
La fira d'ocupació GiraFeina+45 de Cornellà de Llobregat (Barcelona) ha reunit 1.400 persones i ha generat gairebé 8.000 entrevistes laborals, informa la Cambra de Barcelona al Baix Llobregat en un comunicat aquest divendres.
La jornada ha comptat amb la presència de 82 empreses i 20 entitats que han sumat més de 600 llocs de feina, i va tenir lloc aquest dijous al recinte de Fira Cornellà.
Aquesta fira posa el focus en els més grans de 45 anys i ofereix un espai per presentar el seu perfil professional, conèixer empreses, participar en processos de selecció i ampliar les oportunitats d'accés o tornada al mercat laboral.