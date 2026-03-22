Eurecat mostrarà a Alimentaria solucions de digitalització, sostenibilitat i producció

També participarà en diverses conferències durant la fira
BARCELONA, 22 març (EUROPA PRESS) -
El centre tecnològic Eurecat mostrarà la setmana vinent en la fira Alimentaria+Hostelco 2026 diverses tecnologies i solucions per a la indústria alimentària en l'àmbit de la digitalització, la sostenibilitat i la producció de nous aliments.
La fira se celebrarà del dilluns al dijous a Fira de Barcelona Gran Via a L'Hospitalet de Llobregat: l'estand d'Eurocat estarà a The Alimentària Hub (pavelló 5), informa el centre tecnològic en un comunicat.
Entre les solucions que presentarà hi ha plataformes de gestió amb intel·ligència artificial per donar suport a la presa de decisions i optimitzar els processos i la planificació en la indústria alimentària.
També mostrarà tèxtils sostenibles de nous materials i biomaterials elaborats a partir de la valorització de subproductes agroforestals aplicats al packaging alimentari i solucions de reciclatge tèxtil per al sector hoteler i la restauració.
Altres solucions seran sobre reciclabilitat d'envasos plàstics i ecodiseny per desenvolupar nous packagings més reciclables, sostenibles, competitius i adaptats a la normativa vigent; i nous ingredients més sostenibles i assegurances obtingudes o millorats mitjançant processos innovadors com la fermentació.
A més, es veuran tecnologies sobre la innovació en aliments, i també sobre l'estudi de la qualitat nutricional i funcional de nous ingredients de proteïna alternativa en interacció amb la microbiota intestinal.
I hi haurà solucions d'anàlisi biològica i molecular aplicades al sector agroalimentari per analitzar la salut del sòl agrícola, detectar desequilibris o contaminacions i definir estratègies regeneratives per recuperar-ho, mitjançant l'aplicació de la biotecnologia i les ciències òmiques.
Eurecat està al programa oficial amb intervencions d'alguns dels seus membres, com a 'Alimentació 2026 y más allá' amb Ignasi Papell (dia 23), 'Técnicas biotecnológicas para la innovación alimentaria' amb Francesc Puiggròs (dia 23), 'Eurecat Latam: Proyectos innovadores pioneros desde Chile' amb Javiera Francisca Sarment (dia 24) i 'Innovar en Brain Health con ciencia para nuevas soluciones alimentarias' amb Katherine Gil (dia 24).
A més estarà a 'IA en la industria alimentaria: de la receta a la producción' amb Pol Torres, Frederic Clarens i Helena Torrell Galceran (dia 25) i en 'Innovación, sostenibilidad y resiliencia en los sistemas alimentarios' amb Lorena Calderón (dia 25).