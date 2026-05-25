La 3 edició del Padel World Summit 2026 arrenca aquest dimarts al pavelló 6 de Fira de Barcelona

BARCELONA 25 maig (EUROPA PRESS) -
La tercera edició del Padel World Summit 2026 arrenca aquest dimarts i finalitza aquest divendres al pavelló 6 de Fira de Barcelona, un esdeveniment organitzat conjuntament per Fira de Barcelona i l'International Padel Cluster.
Les portes del pavelló 6 del recinte de Gran Via s'obriran a les 9.30 hores amb l'oferta de 140 expositors nacionals i internacionals de més de 30 països, 90 ponents i un total de 10 pistes, ha informat Fira de Barcelona en un comunicat aquest dilluns.
L'acte inaugural tindrà lloc a les 12.45 hores a la pista número 2 de la Play Arena del saló, i comptarà amb la participació del conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez; el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé; la presidenta del Clúster Internacional del Pàdel, Mireia Álvarez; i el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga.
Després dels parlaments, es durà a terme un recorregut pels diferents estands de les marques expositores del Padel World Summit, que compta amb la participació de 140 expositors de més de 30 països entre els quals es troben empreses líders com Padel Nuestro, Skechers, Playtomic, Padelgest, Realturf, Adidas, Joma, HEAD o Babolat, entre altres.
ESPORT I NEGOCI
A més de reunir la "millor" oferta comercial del moment, el Padel World Summit es defineix com l'esdeveniment que traça el full de ruta d'aquest esport amb la Global Padel Conference, el seu congrés o la Play Arena, amb presentacions de producte i activacions de marques en les pistes habilitades.
També la Innovation Arena, patrocinada per Padel Galis i concebuda com a punt de trobada entre nous projectes, tecnologia, inversió i expansió de clubs i el Business Lounge, espai dissenyat per transformar relacions qualificades en oportunitats de negoci.