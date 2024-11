La fira d'origen català STEM Women Congress exporta el seu format a Canadà

Té l'objectiu d'augmentar la presència de dones en sectors capdavanters de l'economia

BARCELONA, 10 nov. (EUROPA PRESS) -

La fira d'origen català STEM Women Congress ha internacionalitzat el seu format per primera vegada a Amèrica del Nord, amb la celebració d'un esdeveniment a Canadà en el qual han participat prop de 200 persones, segons ha informat la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat aquest diumenge en un comunicat.

L'objectiu de la iniciativa és promoure la visibilitat de les dones en sectors de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques --STEM, per les seves sigles en anglès-- per incrementar la diversitat de gènere en aquests àmbits econòmics, en què les dones encara són minoria.

El projecte d'expansió de STEM Women Congress ha comptat amb el suport del Govern, a través de l'agència per a la competitivitat de l'empresa (Acció), a partir de l'Oficina Exterior de Comerç i d'Inversions de Mont-real (Canadà).

"MÉS RELLEVÀNCIA" EN L'ECONOMIA MUNDIAL

La consellera delegada de STEM Women Congress, Eva Díaz, ha explicat que l'objectiu de l'organització és "fer créixer el pes femení en àmbits que cada vegada tenen més rellevància en l'economia mundial i on encara existeix una bretxa de gènere molt considerable".

Díaz ha explicat que han escollit celebrar el congrés a Canadà "per ser un país capdavanter tecnològicament i referent en la igualtat d'oportunitats entre homes i dones al món laboral" i perquè és, en les seves paraules, un mercat on treballen moltes empreses catalanes.

Ha destacat que, el 2050, tres de cada quatre llocs de treball a nivell mundial estaran relacionats en els àmbits STEM.

PROCÉS D'EXPANSIÓ

Des del 2019, STEM Women Congress ha organitzat congressos, sessions de contactes i diverses iniciatives on participen empreses, personal i entitats del sector STEM, en llocs com Barcelona, Madrid, Lisboa (Portugal) o Milà (Itàlia), per captar l'atenció, entre d'altres, de dones adolescents i que escullin estudis superiors en aquests sectors capdavanters.

Com a part del seu procés d'expansió internacional, aquest any l'organització ha portat els seus esdeveniments a països com Colòmbia, amb 400 assistents, i Itàlia, amb 300 persones, i el proper any volen expandir-se a Brasil.

"Estem treballant per ampliar la nostra presència en altres territoris europeus amb economies on el sector STEM té molt de pes", ha apuntat Díaz.

DIRECTORI DE CONTACTES

STEM Women Congress ha creat un directori de 6.000 dones que ja treballen en el sector i que provenen de diferents països, i amb més de 300 iniciatives STEM en diferents estats.

L'objectiu del directori és facilitar el contacte de figures femenines que són exemples a seguir amb escoles, institucions o empreses que vulguin organitzar activitats de promoció del sector.

Fruit d'aquesta xarxa de contactes i dades, STEM Women Congress ha creat una plataforma tecnològica de 'business intelligence' del mercat de les iniciatives i programes STEM, que presentarà durant l'edició global del STEM Women Congress a Barcelona, els dies 12 i 13 de novembre.