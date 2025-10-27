BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
La Fira d'Ocupació Talent 45+ de la Cambra de Sabadell (Barcelona) preveu comptar amb més de 20 empreses que tenen ofertes de treball per a professionals d'entre 45 i 60 anys, informa en un comunicat aquest dilluns.
La trobada s'organitzarà el 30 d'octubre i està impulsada per la Cambra de Comerç d'Espanya amb el suport del Fons Social Europeu Plus, el SEPE i 65yMás.
La fira comptarà amb activitats pensades per potenciar les possibilitats d'inserció laboral d'aquest grup d'edat, amb entrevistes ràpides, tallers de competències digitals, espais de 'networking' i orientació per a l'optimització del perfil professional.