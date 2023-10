La Fira CPHI acull els principals centres europeus de biotecnologia i fabricació farmacèutica

Se celebra al recinte Gran Via de Fira de Barcelona de dimarts a dijous



BARCELONA, 23 oct. (EUROPA PRESS) -

La Fira CPHI acull aquesta setmana els principals centres europeus de biotecnologia i fabricació farmacèutica, ha explicat Fira de Barcelona en un comunicat aquest dilluns.

La trobada se celebra entre aquest dimarts i dijous al recinte Gran Via a l'Hospitalet de Llobregat, i està previst que hi participin més de 40.000 executius i professionals i que hi hagi 2.000 empreses expositores.

L'exposició comercial dedicarà tres pavellons als ingredients farmacèutics actius (API) i hi haurà una "important presència" d'excipients, química fina, extractes naturals, bioproducció, maquinària i equipament, 'packaging' i sistemes d'administració de fàrmacs.

Fira de Barcelona també ha destacat la "notable" participació de companyies farmacèutiques que desenvolupen i fabriquen fàrmacs per a tercers.

Ha explicat que "en la fira se signen contractes milionaris de col·laboració entre agents del sector" tant per a la producció de genèrics com de medicaments innovadors, vacunes, biofàrmacs o teràpies cel·lulars i genètiques, entre d'altres.