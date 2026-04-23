La fira comercial de moda nupcial de BBFW obre aquest divendres amb marques de 37 països

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
L'exposició comercial de la Barcelona Bridal Fashion Week obrirà les portes aquest divendres als professionals del sector fins diumenge amb marques de 37 països, mentre que les desfilades de la passarel·la continuen fins dissabte, al Palau 8 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
Un dels aspectes destacats d'aquesta edició és la "internacionalitat rècord" de l'oferta comercial, amb un 87% de les marques participants provinents de l'exterior, majoritàriament dels Estats Units, Itàlia, Ucraïna, Turquia, França, el Regne Unit, Polònia i Alemanya, informa Fira en un comunicat aquest dijous.
Enguany creix l'oferta del segment de cerimònia, gala i accessoris que suposen una quarta part del saló, que atreu compradors de més de 80 països, especialment de mercats estratègics per al sector 'bridal' per la seva alta demanda, com els Estats Units, Corea del Sud, Austràlia, la Xina, el Japó i el sud-est asiàtic.
Firmes com Yolancris, Isabel Sanchís, Sophie et Voilá, Cortana, The 2nd Skin Co., Marco & María i la incorporació, per primera vegada, de Claro Couture, del dissenyador Fernando Claro representen el disseny nupcial 'made in Spain'.
En paral·lel, BBFW "manté el seu compromís amb el talent de proximitat" a través de l'espai 'The Edit Barcelona', que reuneix marques catalanes com Mariano Moreno, Francesca Marlop, Claymoss, Olga Macià, Raceu Hats o The Touch Barcelona; a més, dissenyadores com Immaclé, Tot-hom, Andrea Lalanza o Marta Martí participen en aquesta edició.