La fira comercial de la BBFW obre aquest divendres amb 450 marques de moda nupcial

BARCELONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -

La fira comercial de la Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) obre aquest divendres amb la presència de 450 marques procedents de 32 països per presentar les seves col·leccions de moda nupcial, cerimònia i 'red-carpet', informa Fira de Barcelona en un comunicat aquest dijous.

El saló se celebra fins diumenge als pavellons 1 i 2 i a la plaça de l'Univers del recinte Montjuïc de la institució firal, mentre que les desfilades es faran fins dissabte al pavelló 8.

Fira de Barcelona ha destacat el creixement de les marques internacionals, que representen el 82% del total i que procedeixen, majoritàriament, d'Itàlia, Alemanya, Ucraïna, Polònia, Turquia, Regne Unit, Japó i Estats Units.

D'altra banda, el saló preveu atreure compradors de més de 80 països, especialment de "mercats clau per al sector bridal per la seva alta demanda" com Estats Units, Corea del Sud, Austràlia, Xina, Japó, Aràbia Saudita i Emirats Àrabs Units.

L'exposició comercial compta amb un 'showroom' que reunirà les propostes de firmes d'alta costura i consagrades, i l'espai 'The edit', dedicat a firmes emergents.