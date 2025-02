Prieto diu que Barcelona, Catalunya i el conjunt d'Espanya tenen "tot que oferir" a l'audiovisual

BARCELONA, 3 febr. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha demanat aquest dilluns assegurar una promoció ètica de la intel·ligència artificial (IA) i ha afirmat que el consistori té la voluntat de situar Barcelona com "la capital de l'humanisme tecnològic".

Ho ha dit en el sopar inaugural de la fira Integrated Systems Europe (ISE), on també han intervingut el delegat del Govern, Carlos Prieto, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el director general d'ISE, Mike Blackman.

A més, han participat el president de Fira de Barcelon, Pau Relat, el president de la Càmera de Barcelona, Josep Santacreu, el ceo de Cedia, Daryl Friedman, i el ceo d'Avixa, David Labuskes.

L'esdeveniment se celebrarà des d'aquest dimarts i fins al divendres al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a L'Hospitalet de Llobregat, on ocuparà un total de 92.000 metres quadrats i vuit pavellons.

"Per aquest mateix motiu, volem assegurar una promoció ètica de la IA, desenvolupant tecnologies emergents que respectin els principis de l'humanisme tecnològic, els drets digitals i la promoció de les tecnologies contràries", ha afirmat.

Ha subratllat que la IA, "cada dia més present en les nostres vides", és un dels principals temes que tractarà l'ISE en aquesta edició, per la qual cosa ha valorat que la principal tecnologia del futur comença ara, en les seves paraules.

5 ANYS A BARCELONA

Collboni ha celebrat que aquest any es faci la 5a edició de l'ISE a Barcelona i ha agraït al seu director general i a "tots els que ho han fet possible aquesta història d'amistat i èxit".

Ha afirmat que en aquests cinc anys Barcelona ha estat testimoni dels beneficis d'acollir l'ISE: "És essencial per al nostre ecosistema digital obert i és un imant per atreure empreses i projectes de talent. I el més important de tot, com diu la campanya de l'Ajuntament per a aquesta edició, a Barcelona floreix el talent, a Barcelona floreix la creativitat".

En la seva opinió, l'ISE és "el millor estímul per als joves barcelonins que actualment estan estudiant per ser els protagonistes de les seves properes edicions", situa la ciutat al cor de la innovació, el talent i la creativitat, i ha assegurat que la fira té un futur brillant per davant a la ciutat.

CARLOS PRIETO

Per la seva banda, el delegat del Govern, Carlos Prieto, ha destacat que la indústria audiovisual representa més d'un 2% del PIB d'Espanya i que "segueix creixent com a motor clau de la nostra economia".

Ha afirmat que Barcelona, Catalunya i Espanya tenen "tot que oferir" a la indústria, i ha posat com a exemples la increïble barreja de paisatges i clima que permet que la producció es dugui a terme durant tot l'any, en les seves paraules.

També ha assenyalat que Espanya és un país confiable i competitiu gràcies al seu creixement econòmic del PIB del 3,2% en 2024 que, ha dit, combinat amb el suport del Govern, ho situa com "un de les destinacions més atractives per a les empreses audiovisuals i tecnològiques".