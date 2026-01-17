Blackman (ISE) diu que el futur Hall Zero de Fira és "fonamental" per al saló

Afirma que una dotzena d'empreses han obert oficines a Espanya arran de la fira
BARCELONA, 17 gen. (EUROPA PRESS) -
El director general d'Integrated Systems Europe (ISE), Mike Blackman, ha subratllat que l'ampliació del recinte de Gran Via de Fira de Barcelona és "fonamental" per al futur del saló i ha lamentat que el Vestíbul Zero no estigui llest per a l'edició de 2027.
Així ho ha manifestat en una entrevista concedida a Europa Press en el marc de l'edició 2026 de l'ISE, que se celebrarà del 3 al 6 de febrer, en la qual ha admès que, encara que el retard del Hall Zero fins a 2028 no afecta a l'edició actual, sí tindrà un impacte el 2027, per quan inicialment estava previst.
"És decebedor perquè tenim empreses que volen expandir-se i noves companyies que no podrem acomodar", ha argumentat.
No obstant això, ha defensat que "cal tenir en compte els factors de seguretat" i que prefereix desenvolupar l'esdeveniment en unes instal·lacions segures i expandir el seu negoci que trobar problemes més endavant, en les seves paraules.
Blackman ha remarcat que el creixement continu del saló requereix d'aquesta nova infraestructura i ha recordat que és un projecte clau per a la pròpia institució firal: "Fira està gastant molts diners en aquesta instal·lació i necessiten recuperar-ho d'alguna manera".
BARCELONA: LA "MILLOR DECISIÓ"
El directiu ha qualificat de "la millor decisió" el trasllat del saló des d'Ámsterdam a Barcelona.
"Veiem com creix el nostre negoci i la ciutat és un factor determinant en això", ha assegurat.
També ha posat en valor el potencial que té treballar a Fira Gran Via, que ha titllat com "una gran instal·lació, moderna i un dels cinc recintes més grans d'Europa", i ha enaltit l'ecosistema local i la col·laboració de les administracions.
IA I CIBERSEGURETAT
Respecte a les tendències d'aquesta edició, Blackman ha destacat la intel·ligència artificial (IA) i la ciberseguretat com els grans pilars, i encara que ha reconegut perills com les imatges i vídeos falsos, ha defensat els seus pros enfront dels contres.
"La IA no és perillosa si saps com manejar-la. Ara ja existeixen eines i moltes més que s'estan creant per reconèixer fotografies i vídeos falsos que ens ajuden a evitar aquests perills", ha remarcat.
Com a gran novetat tecnològica, ha assenyalat els nous panells 3D espacials de Samsung que no requereixen ulleres: "Serà un dels plats forts. És alguna cosa fenomenal que canviarà la forma en què consumim contingut".
CREACIÓ D'OCUPACIÓ
El director d'ISE ha vinculat directament la presència del saló amb la salut econòmica de la regió i sosté que el sector audiovisual ja genera uns 42.000 llocs de feina a Catalunya.
"Estem contribuint a aquest creixement: puc dir que almenys una dotzena d'empreses han establert oficines a Barcelona, Catalunya i fins i tot altres ciutats espanyoles com a resultat de l'arribada d'ISE a Barcelona", ha revelat.
"RETORNAR A la COMUNITAT"
Finalment, ha posat l'accent en el "llegat" que el saló vol deixar a la ciutat, esmentant col·laboracions amb la Fundació Miró, l'Hospital Sant Joan de Déu i donacions d'excedents, entre altres iniciatives.
"No volem ser vists com algú que només ve a aprofitar-se d'una ubicació; volem retornar alguna cosa a la comunitat", ha conclòs.