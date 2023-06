Fira de Barcelona reivindica el paper de les fires en el IX Global Exhibitions Day

BARCELONA, 7 juny (EUROPA PRESS) -

Fira de Barcelona ha reivindicat el paper de les fires com un "motor econòmic i social" en el Global Exhibitions Day (Dia Internacional de les Fires), la iniciativa de la Global Association of the Exhibition Industry (UFI) reivindicar fires i congressos.

El Global Exhibitions Day compta en la seva novena edició amb la participació d'organitzadors i operadors firals, recintes, centres de convencions i associacions de 115 països, informa aquest dimecres Fira en un comunicat.

El director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, ha assegurat que les fires "són vehicles clau de coneixement i negoci, com ha quedat demostrat sobretot els últims anys, amb una ràpida recuperació de l'activitat que pocs podien preveure".