Fira de Barcelona obté la certificació ISO 50001 d'Aenor en eficiència energètica

La distinció s'uneix a l'ISO 14001 aconseguida el 2021



BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

Fira de Barcelona ha obtingut la certificació ISO 50001 en eficiència energètica, "la principal norma de gestió energètica per a empreses del món", amb la qual la institució assegura reforçar el seu compromís amb la sostenibilitat, la lluita contra el canvi climàtic i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, informa aquest dilluns en un comunicat.

La certificació ISO 50001, atorgada per Aenor, es concedeix pel sistema de gestió de l'energia utilitzada per una empresa o institució després d'analitzar els aspectes derivats de la seva activitat inclosos els serveis, les instal·lacions, els productes i com això contribueix a un estalvi real i quantificable de l'energia, i s'uneix a l'ISO 14001 que la institució firal va aconseguir el 2021.

Fira de Barcelona disposa d'un sistema de monitoratge del consum energètic amb més de 240 dispositius de control distribuïts en punts clau del recinte de Gran Via i ha establert alarmes automàtiques que eviten que es produeixin consums anormals o innecessaris.

A més a més, disposa d'un sistema de gestió d'instal·lacions (Scada) que permet la programació i el control dels horaris d'il·luminació i climatització a múltiples escenaris, aspectes reconeguts en l'obtenció de la certificació ISO 50001.

Fira també ha desenvolupat un model de càlcul capaç d'assignar a cada esdeveniment rellevant una etiqueta energètica en funció dels seus paràmetres d'acompliment energètic, la qual cosa facilita la sensibilització de clients i expositors quant a la seva contribució a l'eficiència energètica i la millora contínua en els consums.

SERRALLONGA I MARTÍN

Pel director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, "aquesta certificació és un reconeixement a la feina constant de la institució per desenvolupar una activitat sostenible i responsable, amb l'exigència de reduir al màxim l'impacte dels nostres esdeveniments".

Per la seva banda, el director d'Aenor a Catalunya, Jordi Martín, ha assegurat que "aquesta certificació no fa més que confirmar el bon saber fer que Fira de Barcelona ha estat duent a terme en els últims anys en matèria energètica i mediambiental".