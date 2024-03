Fira de Barcelona negocia assumir la gestió de l'activitat del Circuit de Catalunya

BARCELONA, 5 març (EUROPA PRESS) -

Fira de Barcelona negocia amb el Govern a través de Circuits de Catalunya un contracte d'arrendament de negoci per assumir la gestió de l'activitat del Circuit Barcelona-Catalunya.

L'executiu català vol impulsar nous models de negoci relacionats amb fires i congressos, a més del lleure i la indústria de la mobilitat, i que l'espai deixi d'estar "exclusivament concebut al voltant de les grans competicions" de motor, segons ha acordat en la reunió del Consell Executiu d'aquest dimarts i ha detallat en un comunicat.

Ha defensat que l'acord "no afectarà" la titularitat dels actius ni dels contractes de Fórmula 1 i MotoGP i ha definit Fira de Barcelona com una de les millors plataformes per als negocis i un motor econòmic i social.

Ha emmarcat les negociacions en la voluntat de "millorar l'eficiència en la gestió", apostar per la digitalització i la sostenibilitat i intensificar l'arrelament territorial.

El Govern també ha acordat incrementar "la participació social de la Generalitat fins al 85%".