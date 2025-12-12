Fira de Barcelona factura 350 milions el 2025, un 17% més

BARCELONA 12 des. (EUROPA PRESS) -
Fira de Barcelona preveu tancar l'exercici 2025 amb una facturació de 350 milions d'euros, un 17% més que el 2024, i registrar un ebitda de 60 milions, un 8% més.
Així ho han explicat en una roda de premsa aquest divendres l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper; el president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu; el president de Fira de Barcelona, Pau Relat, i el director general, Constantí Serrallonga.
Collboni ha afegit que Fira de Barcelona té un impacte econòmic de 6.000 milions d'euros i que permet la creació de 50.000 llocs de feina directes i indirectes.