Fira de Barcelona factura 250 milions el 2023 (+18%) i registra un ebitda de 39 milions

Les perspectives per al 2024 són "molt bones"

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

Fira de Barcelona va tancar l'exercici 2023 amb una facturació de 250,2 milions d'euros, un 17,9% més que el 2022 i va superar els 219 milions del 2019, a més de registrar un ebitda de 39 milions, un 6,6% superior i el més alt fins avui.

Ho han explicat aquest divendres en una roda de premsa l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent; el president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu; el president de Fira de Barcelona, Pau Relat, i el director general, Constantí Serrallonga.

La institució firal ha acollit més de 270 esdeveniments durant aquest any entre els recintes de Gran Via, Montjuïc i el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), i compta amb "bones perspectives" per al 2024.

Relat ha assegurat que el 2023 "ha estat un any extraordinari", tant pels resultats, que ha definit d'històrics, com per l'activitat que hi ha hagut en els tres recintes i la capacitat de captar nous esdeveniments.

Ha assenyalat que "tots" els grans esdeveniments internacionals que havien de canviar de ciutat han triat Barcelona com la nova seu.

Serrallonga ha recordat que les previsions per al 2023 passaven per ser un any de transició: "No l'esperàvem tan reeixit com ha estat".

Ha posat en valor la facturació, que ha explicat que és un "indicador de l'activitat" de cada espai firal i el compromís de la cadena de valor amb el creixement de l'activitat.

PREVISIONS 2024

Per a l'any vinent, Serrallonga ha explicat que el pressupost previst és de 260 milions d'euros i que se celebrin entre 270 i 300 esdeveniments.

D'aquest pressupost, el 20% depèn del Mobile World Congress (MWC); el 10%, d'Alimentaria&Hostelco i al voltant del 5% d'Integrated Systems Europe (ISE).

Ha dit que les perspectives "són molt bones" i que l'objectiu és consolidar els 250 milions d'ingressos d'aquest any i continuar amb el creixement.

Sobre el futur creixement dels espais de la institució, Serrallonga ha previst que el 2025 s'aconsegueixi el "punt de saturació de grans esdeveniments", que es resoldrà després de la inauguració del nou Hall Zero a Gran Via a la tardor del 2026.

"NOVA ETAPA HISTÒRICA"

Collboni ha explicat que Fira de Barcelona és a punt de "fer un salt històric i obrir una nova etapa històrica" que coincideix amb la commemoració del centenari de l'Exposició Internacional del 1929.

Ha assegurat que les obres previstes als recintes de Montjuïc i Gran Via permetran enfortir la relació de la institució amb l'urbs, també des del punt de vista d'estratègia de ciutat.

Torrent ha subratllat el paper "essencial" de Fira de Barcelona com a motor de creixement de l'economia catalana el 2023.

Ha afegit que les transformacions previstes per al 2029 són una oportunitat "excel·lent" per fer les transformacions i inversions necessàries per incrementar la competitivitat de Fira de Barcelona.

Santacreu, per la seva banda, ha celebrat que els resultats del 2023 "demostren la fortalesa de Fira de Barcelona" i ha destacat que el nou Hall Zero de Gran Via és un exemple del potencial de creixement de la institució.