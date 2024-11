Fira de Barcelona celebrarà esdeveniments de Smart City Expo en vuit països en 2025

BARCELONA 8 nov. (EUROPA PRESS) -

Fira de Barcelona preveu celebrar esdeveniments locals d'Smart City Expo en vuit països el 2025, de manera que "estén l'èxit d'aquest esdeveniment i les oportunitats d'innovació i negoci que genera", informa en un comunicat aquest divendres.

La principal novetat serà l'Smart City Expo Kuala Lumpur (Malàisia), que se celebrarà del 17 al 19 de setembre de 2025 i que és el primer saló que Fira de Barcelona organitza en el sud-est asiàtic.

També se celebraran esdeveniments en Curitiba (Brasil), Nova York (Estats Units), Puebla (Mèxic), Santiago del Estero (Argentina), Cartagena de Índias (Colòmbia), Riad (Aràbia Saudita) i Xina, "així com altres ciutats que preveu anunciar pròximament".

El director de Negoci Internacional de Fira de Barcelona, Ricard Zapatero, ha explicat que "cada vegada hi ha més ciutats de tot el món que volen acollir edicions internacionals de Smart City Expo" i que aquest èxit reforça el posicionament global de Fira de Barcelona.

Fira de Barcelona ha recordat que també celebra altres esdeveniments a l'estranger, com a Alimentos Cuba, IOT Solutions Congress Brasil i Alimentaria Chengdu (Xina), i de cara al proper any està previst celebrar Mexico Hospitality Expo powered by Hostelco.