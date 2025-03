Fira de Barcelona acollirà el Padel World Summit durant cinc anys

BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -

Fira de Barcelona i l'International Padel Cluster han aconseguit un acord per coorganitzar el Padel World Summit (PWS) a Barcelona els pròxims cinc anys, informa la institució firal en un comunicat aquest dimarts.

La primera edició a Barcelona tindrà lloc del 27 al 29 de maig al recinte de Gran Via a l'Hospitalet de Llobregat, i l'objectiu és posicionar-se com a plataforma referent en la generació de noves oportunitats de negoci i intercanvi de coneixement per a tots els agents professionals del sector.

El PWS comptarà a la seva zona expositiva amb unes 150 empreses que mostressin les últimes novetats del sector en articles esportius, pistes, components i materials, productes i serveis 'sport tech', 'software' de gestió de clubs i pistes o serveis de manteniment i gestió, i està previst que l'esdeveniment reuneixi 6.000 visitants.

L'esdeveniment inclourà la celebració del Padel Global Conference, un fòrum que comptarà amb la participació de més d'un centenar de ponents on es posarà de manifest la importància de consolidar el pàdel com a esport potenciant la seva pràctica des de la base.

A més, s'organitzarà l'Investor & Business Forum, un espai de 'networking' per a inversors, fons de capital de risc i emprenedors a la recerca d'oportunitats de negoci i finançament en l'àmbit del pàdel.