Barcelona acollirà la Cimera Agroalimentària, Sistemes Alimentaris Globals en l'Alimentaria

BARCELONA 5 març (EUROPA PRESS) -
Barcelona acollirà la segona edició de la Cimera Agroalimentàri, Sistemes Alimentaris Globals els pròxims 23 i 24 de març, organitzada per la Fundació Incyde de la Cambra d'Espanya i la Fundació Dieta Mediterrània, informa l'organització en un comunicat aquest dijous.
La cimera es durà a terme en l'Alimentaria 2026, que se celebra del 23 al 26 de març al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.
La trobada reunirà líders empresarials i representants institucionals, juntament amb actors socials i experts internacionals, per debatre les estratègies que han de guiar el sector en un mercat global en profunda transformació.
Abordarà eixos estratègics com la transició cap a models de producció sostenibles i circulars; la digitalització i innovació tecnològica; l'obertura i diversificació de mercats internacionals; la regeneració del sector i l'atracció de talent, i la governança global per garantir la seguretat alimentària.
A més, preveu donar visibilitat a les iniciatives empresarials innovadores, incloses les empreses vinculades a incubadores i infraestructures de suport a l'emprenedoria, que estan desenvolupant solucions aplicades per a la modernització del sector.