La Fira Avícola del Prat se centrarà en el territori i la sostenibilitat

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -

La 51a edició de la Fira Avícola del Prat de Llobregat (Barcelona), la mostra que té el Pota Blava i la Carxofa Prat com a protagonistes, se celebrarà els dies 29 i 30 de novembre i 1 de desembre a la granja de la Ricarda, centrada en el territori i la sostenibilitat.

En aquesta edició, l'espai gastronòmic tornarà a ocupar una de les naus de la granja, amb una superfície de 600 metres quadrats, i es donarà "més protagonisme a la cuina basada en els productes locals", informen els organitzadors en un comunicat aquest dilluns.

Els participants de l'edició d'aquest any són 9 Cèntric, Cafè L'Artesà, El Bar de la Capsa, Fundació Rubricatus, Gastro Garatxe, Gran Mercat - Best Western Plus Hotel Alfa Aeropuerto, L'Àpat del Prat, La Carpa Natural Food by Emilio Sánchez Academy, La Santa i les postres de La Montserratina.

L'espai també acollirà actuacions musicals, activitats infantils, i una exposició d'artistes locals que donen la seva visió particular del Pota Blava i la Carxofa Prat.

S'incorpora aquest any una activitat que fomenta el turisme sostenible: el diumenge 1 de desembre, s'organitzarà una ruta amb Bromptolona pels espais naturals del Llobregat i el Parc Agrari, que acabarà amb una visita a la Fira Avícola 2024.

També se celebrarà la IV edició de la Fira de Vins, en col·laboració amb Vinyes, Cal Pere Tarrida i Central Wine.