BARCELONA 19 març (EUROPA PRESS) -
L'associació empresarial càrnia Anafric comptarà amb 12 empreses al seu estand en el saló Alimentaria+Hostelco 2026, que se celebrarà del 23 al 26 de març al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
Es tracta de Carnes Félix, Cárnicas Coviher, Celevant, Escorxador Frigorífic Reixach, Grup Viñas, Murgaca, Roca 1927, Sucarn, Miguel Vergara, Pirinat, Meat Borsa i MeatLamb, informa l'entitat en un comunicat aquest dijous.
La presència conjunta a l'estand permet a aquestes companyies "reforçar la seva visibilitat internacional, generar oportunitats de negoci i mostrar la diversitat i qualitat de la indústria càrnia espanyola davant compradors, distribuïdors i professionals d'arreu del món", ha destacat Anafric.
En el saló, l'associació participarà al IV Congrés Internacional Halal, que tindrà lloc el 24 de març, en la sessió titulada 'El sector càrnic halal: creixement sostingut d'una demanda de qualitat', que comptarà amb la presència del president de l'entitat, José Friguls.
Així mateix, el 25 de març, Anafric col·laborarà amb la iniciativa De cerca, organitzada per la revista Cárnica, que celebra la seva segona edició en el marc d'Alimentaria.