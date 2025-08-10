Fins a 564 famílies de menors infractors a Catalunya passen pel programa grupal Límits des del 2007

BARCELONA 10 ago. (EUROPA PRESS) -
Fins a 564 famílies de joves infractors amb mesures judicials en el mitjà obert a Catalunya han passat pel programa voluntari de reunions grupals Límits des que va sorgir el 2007, informa la Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat en un comunicat.
Els pares o tutors de fills amb problemes de comportament i acceptació de les normes aprenen habilitats educatives i es motiven perquè "s'involucrin en les intervencions educatives i resocialitzadores" del fill.
És un programa de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil amb vuit sessions en dos mesos, durant els quals un professional els entrena en habilitats sobre comunicació en la família, establiment de normes i límits, supervisió de la conducta del fill i resolució de problemes, la qual cosa afavoreix prevenir més delictes, segons els tècnics de justícia juvenil.
Els equips de mitjà obert són els que apliquen principalment el programa, però també l'han fet servir el Servei de Mediació i Assessorament Tècnic de la Conselleria.
ACTIVITAT AQUEST ANY
La Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil ha organitzat enguany quatre edicions, que s'han fet a Lleida, Barcelona, Sabadell (Barcelona) i Tarragona amb un total de 35 famílies: 45 pares, mares i tutors.
Al juny, Límits va protagonitzar un taller a Madrid dins del '5th World Congress on Justice With Children', per compartir experiències entre professionals de l'educació amb menors i joves.