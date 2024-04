Fins a 250 personalitats i exdiputats catalans donen el seu suport a Junts+ en un manifest

Demanen la restitució de Puigdemont com el "més reconegut defensor" de la independència al món

BARCELONA, 18 abr. (EUROPA PRESS) -

Fins a 250 personalitats i exdiputats catalans han mostrat aquest dijous el seu suport a l'expresident de la Generalitat i líder de Junts+ a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, en un manifest amb el títol 'Amb el president Puigdemont, cap a la Catalunya independent'.

El manifest defensa que Junts+ és la llista que més lliga amb la legitimitat de l'1-O --textualment-- i que Puigdemont és "el més reconegut defensor de la causa d'alliberament de la nació catalana", tant a Catalunya i la resta d'Espanya, com a Europa i al món.

D'aquesta manera, els signants sostenen que l'expresident és un actiu de màxim nivell que no es pot malbaratar, ja que la seva "lluita el fa mereixedor de respecte i de prestigi internacional", per la qual cosa demanen defensar-ne la restitució com a líder de l'executiu català per culminar la independència.

SIGNANTS

Entre aquests 250 primers signants del manifest hi ha personalitats de la cultura com el raper Valtònyc, els actors Toni Albà, Lloll Bertran, Luis Marco o Joan Lluís Bozzo, el sociòleg Salvador Cardús, l'arqueòleg Eudald Carbonell i els directors d'orquestra Edmon Colomer i Salvador Brotons.

Els periodistes Carles Porta i Llibert Ferri, entre d'altres, a més de la xef Ada Parellada, la dibuixant Pilarín Bayés, l'expresidenta de la Cambra de Barcelona Mònica Roca, l'empresari Alfons Duran Pich i l'exsecretària de l'expresident de la Generalitat Josep Tarradellas, Montserrat Catalan, també hi apareixen.

També han donat suport al manifest diversos exdiputats al Parlament d'altres partits polítics com Julià de Jòdar (CUP), Jaume Sobrequés, Pere Ayguadé (PSC), Bernat Joan, Jaume Rodri (ERC), Carme Garcia, Jaume Nualar (ICV) i Pep Puig (Verds).