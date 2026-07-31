Finlàndia dona suport a la proposta de Meloni d'excloure Espanya de l'espai Schengen per la crisi a Ceuta

Vesa Moilanen/Lehtikuva/dpa - Arxiu
MADRID 31 jul. (EUROPA PRESS) -
Les ministres finlandeses d'Interior, Mari Rantanen, i de Finances, Riikka Purra, han secundat aquest divendres la proposta de la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, d'excloure Espanya de l'espai Schengen en resposta a la crisi migratòria a Ceuta.
En un missatge per les xarxes socials, Rantanen, de l'ultraconservador Partit dels Finlandesos, ha denunciat que Espanya "ha fracassat completament a l'hora de protegir la frontera exterior de l'àrea Schengen de la immigració il·legal".
"Això no pot continuar així", ha criticat la titular d'Interior finlandesa, per mostrar el seu suport públic a la iniciativa de Meloni, que va posar sobre la taula "suspendre" l'espai Schengen amb Espanya.
"Tots els països d'Europa han de donar suport a la proposta de Meloni. Aquells països que no compleixin amb l'obligació de protegir la frontera exterior no poden ser membres de Schengen", ha afirmat Rantanen.
En la mateixa línia, Purra ha cridat a "tancar les portes", en al·lusió al tancament de les fronteres, després de recalcar que "si més no" a Finlàndia "no vindrà ningú de les invasions de països en desenvolupament revifades pels socialistes".
El Partit dels Finlandesos forma part a Europa de la família dels Conservadors i Reformistes, que engloba Germans d'Itàlia o el partit polonès Llei i Justícia.