Finalitzen les obres per reduir el soroll a trams de les vies A-2, AP-7, B-23 i B-30 a Barcelona

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 6 jul. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha enllestit les obres per implantar mesures de protecció acústica a l'entorn de la xarxa de carreteres de l'Estat a la província de Barcelona, a diversos trams de les carreteres A-2, AP-7, B-23 i B-30, a les comarques del Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat (Barcelona).
Aquesta actuació ha comptat amb una inversió de 5,9 milions d'euros (IVA inclòs) finançada amb els fons europeus del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), informa el Ministeri en un comunicat aquest dilluns.
S'han disposat 2.615 metres de pantalles acústiques, repartides en 2.297 metres de panells metàl·lics i 318 metres de mur de gabions i la resta panells metàl·lics a les carreteres A-2, AP-7, B-23 i B-30, al seu pas per Abrera, Sant Cugat del Vallès, Rubí, Montmeló i Esplugues de Llobregat.