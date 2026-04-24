Finalitzen les obres de millora de la plaça-mirador de l'Ampolla (Tarragona)

TARRAGONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -
Ports de la Generalitat ha enllestit les obres d'adequació de la plaça-mirador del Port de l'Ampolla (Tarragona), que han suposat una inversió de 745.000 euros i s'han executat en un termini de 5 mesos, informa el Govern aquest divendres en un comunicat.
L'actuació ha suposat la reparació i impermeabilització de la superfície de la plaça d'una banda, amb l'objectiu d'evitar humitats i filtracions d'aigua als locals pesquers que se situen sota el mirador, a més la modificació d'unes escales per millorar l'accés dels veïns i la instal·lació de plaques fotovoltaiques.
El secretari de Mobilitat i Infraestructures i president de Ports de la Generalitat, Manel Nadal, ha assenyalat en una visita a l'espai que el procés s'ha dut a terme juntament amb el sector pesquer i l'ajuntament del municipi i ha remarcat que suposa un suport per a l'activitat pesquera i contribueix a la lluita contra el canvi climàtic.