Finalitzen les obres de millora de l'encreuament de la C-14 a Pinell de Solsonès (Lleida)

LLEIDA 22 maig (EUROPA PRESS) -
El Departament de Territori de la Generalitat ha enllestit les obres de millora de la cruïlla a la carretera C-14 i el camí d'accés a Pinell de Solsonès (Lleida), informa aquest divendres en un comunicat.
L'actuació, que ha comptat amb un pressupost de 450.000 euros, ha suposat la construcció d'un carril central i els ramals d'incorporació per afavorir el moviment de vehicles.
A més a més, ha permès millorar la seguretat viària i la funcionalitat de l'encreuament per a les maniobres dels usuaris, a més de l'accessibilitat al municipi.