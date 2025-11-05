Finalitzen les obres de construcció de 24 habitatges de lloguer assequible a Igualada (Barcelona)

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Institut Català del Sòl (Incasòl) ha enllestit les obres de construcció de 24 habitatges de lloguer assequible a Igualada (Barcelona), en què s'han invertit 3,4 milions d'euros i amb la previsió que els veïns hi puguin entrar a viure abans d'acabar l'any.
L'edifici, situat al carrer Joan Serra i Constansó del municipi, s'organitza al voltant d'un pati que "garanteix una bona il·luminació i ventilació dels habitatges, alhora que proporciona confort tèrmic gràcies a la coberta superior", informa l'institut en un comunicat aquest dimecres.
Les actuacions, basades en un projecte de la UTE Arquitectes, SLP i 4RQ T&C Arquitectos Asociados, han estat executades per la UTE Arnó Infraestructures, SLU-Benito Arnó e hijos, SAU, i han tingut una durada de 18 mesos.
Tots els habitatges són d'entre 54 i 58 m2 útils, amb dos dormitoris, espai principal amb doble orientació, cuina en connexió amb la sala d'estar, lavabo complet i terrassa, i la promoció també compta amb 24 places d'aparcament.
Aquests 24 habitatges se sumaran als 88 de lloguer assequible que són propietat de l'Incasòl a Igualada.