Finalitzada la renovació de la passarel·la de fusta del port de l'Ametlla de Mar (Tarragona)

TARRAGONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -
Ports de la Generalitat ha finalitzat la renovació de la passarel·la de fusta situada sobre el mirall d'aigua interior a la zona de riba del port de l'Ametlla de Mar (Tarragona), informa la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat en un comunicat aquest dilluns.
Els treballs tenen l'objectiu de potenciar la mobilitat segura i continuar integrant el port amb el teixit urbà, i han tingut un cost de 87.000 euros.
S'ha substituït una part de les bigues de fusta que sostenen la passarel·la per elements d'acer estructurat, s'han canviat els ancoratges i s'han rehabilitat les fustes del paviment de la zona afectada.