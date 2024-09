Finalitzada la investigació del doble crim a Font de la Pólvora de Girona amb 6 detencions

Els 5 adults van ingressar a presó i per al menor es van decretar 6 mesos d'internament

GIRONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han donat per conclosa la investigació del doble crim al barri de Font de la Pólvora de Girona després de la detenció de 6 persones, segons han explicat fonts coneixedores a Europa Press aquest divendres.

El 17 de setembre es va detenir dues persones, i aquesta setmana s'ha detingut tres adults i un menor d'edat --entre els quals hi ha els dos presumptes autors materials del doble assassinat-- a Pinos Puente (Granada).

Els cinc detinguts majors d'edat han ingressat en presó provisional, comunicada i sense fiança després de passar a disposició judicial.

En el cas del menor, que va passar davant el jutge del Jutjat de Menors de Girona, haurà d'ingressar sis mesos en un centre d'internament.

FETS

Els fets es remunten a la nit del 24 de juny, quan un home va fer servir una arma de foc de guerra contra diverses persones que estaven celebrant la revetlla al barri.

Quatre persones van resultar ferides greus, i van ser traslladades a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on van morir dos d'ells: un home de 48 anys i una dona de 44.

Hores més tard, els investigadors van localitzar l'arma que presumptament s'havia fet servir en el crim.

Aquests fets van desencadenar una "espiral de violència entre les famílies de les víctimes i del presumpte agressor", on es van produir incidents greus com actes vandàlics i la crema de béns materials i immobles de propietat del presumpte autor dels trets al barri de Font de la Pólvora, al barri de la Vila Vermella i a la zona de Sant Joan de Figueres (Girona).

COORDINACIÓ ENTRE ELS MOSSOS I LA GUÀRDIA CIVIL

Després dels fets, els investigadors dels Mossos d'Esquadra de Girona van determinar que poc després dels fets els presumptes autors havien fugit cap a Andalusia per evitar ser detinguts, i es van coordinar amb la Guàrdia Civil per buscar-los a les demarcacions de Girona i Jaén.

Els investigadors de tots dos cossos van centrar l'atenció en la localitat de Pinos Puente, i van trobar els presumptes autors dels fets --un home i una dona que eren parella-- a casa d'uns familiars.

A primera hora d'aquest dimarts, els agents van fer dues entrades a domicilis de Pinos Puente, i van localitzar i van detenir dues persones, un home de 32 anys i una dona de 27, com a presumptes autors de dos delictes d'assassinat consumat, dos en grau de temptativa, un delicte de lesions i un de tinència il·lícita d'armes.

A més a més, els agents van fer una entrada a Alcalá la Real (Jaén) en un domicili d'interès per a la investigació, i van detenir un home sobre el qual pesava una ordre judicial de crida i cerca.

DUES PERSONES RELACIONADES ES VAN ENTREGAR

Hores més tard, dos homes --un adult de 31 anys i un menor, que són cunyat i nebot del presumpte autor--, es van entregar a les dependències policials de la Guàrdia Civil de Granada, on van quedar detinguts per la seva relació amb els fets i estan sent investigats com a presumptes còmplices de dos delictes d'assassinat consumat, d'assassinat en grau de temptativa i de tinència il·lícita d'armes.

A més a més, el 17 de setembre dos homes de 23 i 26 anys --germans de la presumpta autora-- es van presentar a les dependències de la policia catalana de Figueres (Girona), acompanyats dels seus advocats, i van quedar detinguts per la seva suposada relació amb el doble crim.