Finalitza la tercera fase de la restauració de la fàbrica Asland a Castellar de n'Hug (Barcelona)

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Institut Català del Sòl (Incasòl) ha enllestit la tercera fase de les obres de restauració de la fàbrica Asland a Castellar de n'Hug (Barcelona), informa aquest dimarts.
En concret, s'han rehabilitat cinc espais de l'antiga fàbrica, s'han reconstruït les voltes esfondrades i s'han restaurat les peces de ceràmica de les voltes i les estructures metàl·liques que aguanten les cobertes de cinc naus.
Els treballs han tingut un pressupost de 606.606 euros i han estat finançats amb fons Next Generation.