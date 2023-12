Finalitza la reunió entre Sánchez i Feijóo al Congrés, que ha durat gairebé una hora i mitja

MADRID, 22 des. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han acabat la reunió que han celebrat al Congrés dels Diputats, que ha durat gairebé una hora i mitja, segons han assenyalat fonts dels seus equips.

La cita ha arrencat a les 10.30 hores amb posicions allunyades en els assumptes que formen part de l'ordre del dia (com la renovació del CGPJ, la moció de censura a l'Ajuntament de Pamplona o el finançament autonòmic), però amb la via oberta de tancar un pacte en la reforma de l'article 49 de la Constitució per eliminar el terme 'disminuït'.

El president del PP compareixerà davant els mitjans en la cambra baixa a partir de les 12.45 hores mentre que la portaveu del Govern central, Pilar Alegría, serà l'encarregada de donar la versió de l'executiu sobre aquesta trobada però des del palau de La Moncloa. De fet, el mateix Sánchez va criticar aquest dijous al cap de l'oposició que no vulgui celebrar aquesta entrevista a La Moncloa.

Es tracta de la primera trobada entre els dos des que Pedro Sánchez va ser investit president del Govern central el 16 de novembre. Abans tots dos van celebrar dues trobades --també a la cambra baixa-- però en la ronda de contactes de la investidura que els havia encarregat el Rei, primer a Feijóo i després a Sánchez.