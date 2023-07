El fill petit de Pujol assegura que la seva causa volia "desacreditar" el seu pare com a referent català

BARCELONA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -

El fill petit de l'expresident català Jordi Pujol, Oleguer Pujol, ha assegurat aquest divendres que l'objectiu de la seva causa era "desacreditar" el seu pare com a referent moral i ideòleg català, segons ell.

Ho ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press després que dijous l'Audiència Nacional ha arxivat la peça separada del cas Pujol en la qual investigava l'origen dels diners que el fill petit de l'expresident va invertir en diverses operacions immobiliàries de l'empresa Drago Capital i en la mateixa companyia.

"Realment és molt fàcil fabricar una mentida tal com la van fabricar en el seu moment", ha assegurat que està content per l'arxivament de la causa i que sent ràbia pels nou anys que han passat des que va arrencar el procés.

Ha afegit que, durant aquests anys, els mitjans de comunicació l'han assenyalat com a culpable i que ha quedat "fora del sistema completament" en oportunitats laborals i socials.

Sobre el judici al seu pare, ha subratllat que s'està endarrerint "intencionadament" per evitar la seva compareixença perquè, textualment, no pugui tenir una declaració justa.