La figura de l'acusació popular, de nou en el punt de mira després dels casos Begoña Gómez i Koldo

El Govern central analitzarà l'acció popular en considerar que "organitzacions ultres" la perverteixen

Casos com els denominats Begoña Gómez i Koldo, que han marcat l'actualitat política el 2024 i s'espera que continuïn fent-ho el 2025, han reobert el debat sobre la figura de l'acusació popular. Ideada perquè els ciutadans puguin participar en l'administració de justícia, els seus partidaris la descriuen com una eina fonamental en la lluita contra la corrupció, mentre que els més escèptics adverteixen de l'ús per a "finalitats espúries".

L'acusació popular està consagrada a l'article 125 de la Constitució i regulada a la Llei d'Enjudiciament Criminal (LECrim) de manera que "tots els ciutadans espanyols la podran exercitar" però amb els límits establerts legalment, que la permeten en tots els delictes perseguibles d'ofici i l'exclouen dels anomenats 'delictes privats', de les comeses per menors i dels procediments militars.

La doctrina i la jurisprudència l'han configurat com una llera per a la participació ciutadana en les causes penals en defensa "l'interès general", entès com "l'esclariment del que veritablement ha succeït i la imposició, si escau, als possibles responsables de les penes i reparacions civils que poguessin correspondre", segons va recordar el Tribunal Suprem (TS) en una recent interlocutòria signada per l'instructor del cas Koldo, el magistrat Leopoldo Puente.

Se situa així com una tercera via, desvinculada de la Fiscalia --a qui competeix "promoure l'acció de la justícia en defensa de la legalitat, dels drets dels ciutadans i de l'interès públic"-- i de l'acusació particular --la que correspon a les víctimes del delicte-- que en la pràctica han exercit persones físiques i jurídiques de diferent naturalesa --administracions, partits, associacions, etc.-- per personar-se, principalment, en casos de corrupció.

Recentment, ha pres protagonisme en estar en l'origen del cas Begoña Gómez, en què el titular del jutjat d'instrucció número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, investiga la dona del president del Govern central, Pedro Sánchez, per presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i intrusisme professional. Cal recordar que la causa es va iniciar per una denúncia de Manos Limpias que recollia informacions periodístiques i, posteriorment, es van sumar les acusacions populars de Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa i el Movimiento para la Regeneración Política de España.

Les acusacions populars també han estat claus en el cas Koldo. El PP va denunciar davant de la Fiscalia un seguit de contractes públics per a la compra de material sanitari en plena pandèmia que incloïen els adjudicats a Solucions de Gestió pel Ministeri de Transports, epicentre de les actuals perquisicions. El Ministeri Fiscal va iniciar una investigació que va saltar a l'Audiència Nacional (AN) i d'aquí al TS, en el qual la causa es va reobrir partint d'una denúncia presentada el 2021 per un advocat, Ramiro Grau. Des que va aterrar en seu judicial ha comptat amb l'impuls de les acusacions populars del PP, Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa, Liberum, Hazte Oír i l'Associació d'Advocats Demòcrates per Europa (ADADE).

A això se suma la causa en què el TS investiga el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per les presumptes filtracions contra Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Si bé va ser el mateix perjudicat qui va portar l'assumpte als tribunals, després es van incorporar les acusacions populars de l'Associació Professional i Independent de Fiscals (APIF), l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Madrid (ICAM), la Fundació Fòrum Lliberteu i Alternativa i Manos Limpias.

Respecte a l'APIF, el magistrat instructor Ángel Hurtado va destacar la labor d'aquesta acusació popular "no només amb vista a l'esclariment dels fets, sinó en defensa de la professionalitat i prestigi" de la Fiscalia, en considerar que "està en dubte" tant pels fets investigats com per "la posició que ha vingut mostrant" la fiscal del cas, María Ángeles Sánchez Conde --número dos de García Ortiz--, que "ha arribat a demanar l'arxiu" en "cinc ocasions".

Símptoma del debat subjacent són, precisament, les resolucions contradictòries adoptades pels instructors en el TS del cas Koldo i de la causa contra García Ortiz. Mentre que Hurtado va decidir mantenir separades les quatre acusacions populars, Puente va optar per unificar-les atorgant la direcció lletrada de les set al PP per ser la primera a quedar personada.

En el seu balanç de 2024, el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, va avançar que el Govern analitzarà la figura d'acusació popular en creure que s'està "pervertint" el seu "esperit" per "organitzacions ultradretanes, a les quals no els importa gens perseguir el delicte i esclarir els fets", sinó "perseguir persones progressistes".