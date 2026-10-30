Figaredo exposa al Cercle d'Economia el programa de Vox: la reemigració és "essencial"

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
El portaveu nacional de Desregulació, Energia i Economia de Vox, José María Figaredo, s'ha reunit aquest divendres amb el Cercle d'Economia, als qui ha exposat el programa de Vox per a les eleccions generals del 29 de novembre: "La reemigració és un pivot essencial".
Així s'ha expressat en unes declaracions als periodistes a Barcelona al costat del portaveu de Vox al Parlament de Catalunya, Joan Garriga, i del candidat al Congrés per Barcelona, Juanjo Aizcorbe, després de la reunió amb l'entitat.
A més de la reemigració, Figaredo també ha traslladat al Cercle les propostes del seu partit basades en la prioritat nacional; la desregulació, la simplificació de les normes "que a dia d'avui asfixia l'activitat econòmica i els empresaris", i la baixada d'impostos.
"Hem intercanviat impressions, ells ens han manifestat i exposat quina és la seva visió de la situació econòmica actual i nosaltres els hem exposat quin és el programa de Vox, quins són els plans que tenim per a aquestes pròximes eleccions", ha explicat.
"INSEGURETAT" A BARCELONA
D'altra banda, preguntat pels aldarulls de dissabte passat a la capital catalana, Figaredo ha lamentat els episodis de violència i ha responsabilitzat el Govern central de l'"absoluta inseguretat".
"Autònoms, treballadors, persones que han aixecat la persiana cada dia han vist com s'ha arruïnat el seu futur en unes poques hores per un govern que és incapaç de garantir la seguretat dels espanyols", ha resolt.