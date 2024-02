Ficosa s'uneix a la comissió de negoci responsable de Sernauto per avançar en sostenibilitat

BARCELONA, 1 febr. (EUROPA PRESS) -

Ficosa ha anunciat l'adhesió a la Comissió de Negoci Responsable de l'Associació Espanyola de Proveïdors d'Automoció, Sernauto, en què compartirà els seus "coneixements i bones pràctiques" en matèria de sostenibilitat en el sector de l'automòbil, segons informa l'empresa aquest dijous en un comunicat.

Com a membre d'aquesta comissió, Ficosa s'unirà a un equip de treball format per 15 empreses del sector per "generar sinergies, compartir bones pràctiques en l'àmbit de sostenibilitat, i impulsar noves aliances i projectes sectorials".

El 'chief purchasing & sustainability officer' de Ficosa, Ignasi Castelló, destaca que per "abordar els reptes" de futur, el sector ha de crear espais de col·laboració i intercanvi d'idees.