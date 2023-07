Ficosa presenta 23 projectes al PERTE VEC II amb un pressupost d'uns 110 milions

BARCELONA, 27 jul. (EUROPA PRESS) -

Ficosa ha presentat 23 projectes a la segona convocatòria del projecte estratègic per a la recuperació i transformació econòmica del vehicle elèctric i connectat (PERTE VEC) amb "un pressupost combinat" d'uns 110 milions d'euros.

Les candidatures tenen com a objectiu "promoure el desenvolupament del vehicle elèctric i connectat" i abasten iniciatives de recerca i desenvolupament i inversions en infraestructures, informa l'empresa en un comunicat aquest dijous.

Entre els projectes, hi ha la implementació d'una nova línia de producció a la planta de Viladecavalls (Barcelona) dedicada a la fabricació d'un 'cell management controller' (CMC) per "gestionar" les cel·les de les bateries dels vehicles elèctrics.

També hi ha projectes de l'àmbit de la recerca per fusionar sensors i desenvolupar "noves funcionalitats de conducció autònoma per a vehicles de passatgers en entorns urbans".

El CEO de Ficosa, Javier Pujol, ha detallat que es presenten a la convocatòria per "accelerar la transformació cap a una economia més innovadora, més competitiva i més verda" en el conjunt d'Espanya.