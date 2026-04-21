Ficosa anuncia un ERO de 172 persones a la planta de Viladecavalls (Barcelona)

BARCELONA 21 abr. (EUROPA PRESS) -
Ficosa ha anunciat un expedient de regulació d'ocupació (ERO) que afectarà 172 persones a la planta que té a Viladecavalls (Barcelona), prop del 20% de la plantilla, ha avançat 'El Periódico' i han explicat fonts de l'empresa a Europa Press.
La companyia ha assenyalat que l'objectiu de l'ERO és "adaptar l'estructura organitzativa i productiva al nivell actual d'activitat" del centre.
"Es tracta d'una decisió difícil, que respon als canvis en la demanda dels clients i els volums de producció dels projectes desenvolupats a la planta", ha explicat Ficosa.