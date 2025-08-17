La fibra òptica pública catalana arriba al 72% de municipis, amb la previsió del 100% el 2028

BARCELONA 17 ago. (EUROPA PRESS) -
La xarxa de fibra òptica de titularitat pública a Catalunya ha arribat als 7.500 quilòmetres i 684 municipis, per la qual cosa el 72% de municipis tenen punt d'accés a aquesta xarxa, i la Generalitat "reafirma el seu compromís d'arribar al 100% dels municipis connectats aquesta legislatura", que ha d'acabar el 2028.
El Govern ha desplegat en un any de legislatura 1.433 quilòmetres nous i ha donat punt d'accés a 131 nous municipis, informa el Departament de la Presidència aquest diumenge en un comunicat.
Hi ha 650 quilòmetres més en fase d'obres, que permetran superar enguany els 8.000 quilòmetres i sumar 739 municipis connectats (el 78% de municipis catalans).
INVERSIÓ
El desplegament previst per a aquest any, juntament amb les obres preparatòries per seguir ampliant la xarxa, suposa una inversió de 91,5 milions d'euros.
La inversió acumulada del projecte supera els 300 milions, i per cada euro invertit la xarxa pública genera un retorn social de 12,85 euros.
SERVEIS PÚBLICS I PRIVATS
Aquesta xarxa connecta serveis públics com escoles, centres de salut i dependències municipals, i també està oberta a operadores privades perquè facin arribar serveis de connectivitat a persones i empreses, sobretot a zones rurals i poc poblades.
El Govern té dos projectes "clau" més sobre connectivitat: connectar totes les seus de la Generalitat a la xarxa pública de fibra òptica, i fer un protocol amb les operadores i el món local per millorar la connectivitat i la gestió d'incidències.