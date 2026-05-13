Fiatc va obtenir un benefici de 27,38 milions el 2025, un 91% més

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -
Fiatc va obtenir un benefici de 27,38 milions d'euros l'any passat, un 91% més que els 14,34 milions de l'any anterior, informa aquest dimecres el grup en un comunicat.
El volum de negoci va créixer fins als 1.053,26 milions (+12,84%), sobretot per l'evolució dels rams d'Automòbils (30%), Vida (12,13%), Industrials (16,05%) i Salut (5,79%).
El grup atribueix la millora en bona part al creixement del negoci, a la contenció de les despeses de gestió i a una bona evolució de la sinistralitat, sobretot a Multirisc.
El resultat consolidat del grup el 2025 és de 30,28 milions d'euros, i els fons propis de la mútua són de 452,75 (la qual cosa suposa 44,1 més que l'exercici anterior, +11%).
SALUT I RESIDÈNCIES
La companyia també té serveis sanitaris i residències per a gent gran: recentment va ampliar la Clínica Diagonal amb un nou edifici annex per a consultes externes que afegeix 9 consultoris, i l'espai afegit suma 5.774 m2, amb una inversió de 9,5 milions.
Preveu obrir aquest any una nova residència a Alacant que s'està acabant de construir, i avança en l'edificació de sengles centres a Barcelona i Viladecans (Barcelona) perquè es posin en marxa en els tres pròxims anys.