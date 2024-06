FGC Turisme presenta la seva oferta d'estiu basada en la sostenibilitat i la diversificació

BARCELONA, 14 juny (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha presentat aquest dijous l'oferta turística d'aquest estiu dels equipaments turístics que gestiona, basada en la sostenibilitat i la diversificació.

FGC gestiona sis estacions de muntanya (La Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot Esquí, Port Ainé i Boí Taüll), transports turístics (Cremallera i Funiculars de Montserrat, Cremallera de Núria, Tren del Ciment, Tren dels Llacs i Tren Granota) i el Parc Astronòmic del Montsec.

"Des de Ferrocarrils treballem per obtenir el millor retorn per al territori, aquesta és la nostra prioritat. I ho fem a través de la creació d'un dinamisme econòmic, social i laboral que ofereixi el millor servei a les persones que ens visiten", va assegurar durant l'acte el president d'FGC, Toni Segarra.

L'oferta d'aquesta temporada, ha assegurat Segarra, es basa en 7 pilars fonamentals: la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic, la diversificació de la proposta d'activitats per afavorir el turisme de proximitat i la desestacionalització per atreure visitants durant tot l'any i distribuir millor l'afluència de públic.

TRANSFORMACIÓ DIGITAL

També es basa en la transformació digital dels serveis per millorar l'atenció al client i la mobilitat per a la ciutadania; la col·laboració amb els agents del territori per promocionar les àrees d'influència on se situen; la promoció de l'esport i l'activitat física a l'aire lliure en totes les seves modalitats i la mobilitat sostenible per accedir a les destinacions turístiques, seguint els models europeus.

Aquest estiu, FGC Turisme renova el Club Pirineu365, el programa de fidelització dirigit a tots els clients de les estacions de muntanya d'FGC que volen gaudir de la muntanya i les activitats a l'aire lliure els 365 dies de l'any, i que consta de 20.706 membres.