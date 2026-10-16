FGC s'adhereix al Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) s'ha adherit com a col·laborador al Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, l'associació que agrupa els diferents agents relacionats amb l'activitat econòmica, la formació, l'ocupació i la cohesió social i sostenibilitat de la regió, informa en un comunicat aquest divendres.
La incorporació d'FGC com a ens col·laborador comporta la seva subscripció als objectius del pacte en aquestes matèries, a més d'orientar la seva tasca d'acord amb els principis de concertació entre administracions públiques i agents socials i econòmics del territori i de complementarietat amb altres iniciatives del territori.
Aquesta adhesió s'ha formalitzat dins el XXXI Consell General de l'associació, constituïda el 1997, que s'ha celebrat aquest divendres a Rubí (Barcelona).