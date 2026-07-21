FGC renovarà les vies entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa (Barcelona) de l'1 al 7 d'agost

BARCELONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) oferirà un servei alternatiu d'autobusos de l'1 al 7 d'agost entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa (Barcelona) per obres de renovació de la via en aquest tram, la qual cosa obligarà a tallar la circulació de trens.
L'obra, entre les estacions de Sant Vicenç-Castellgalí i Manresa Baixador de la línia Llobregat-Anoia, consistirà a renovar de manera integral 400 metres de via a l'interior del túnel de Santa Clara, a l'altura de l'estació de Manresa-Viladordis, informa FGC en un comunicat aquest dimarts.
També s'executarà, entre altres coses, una nova via en placa formigonada substituint la via en balast actual amb l'objectiu de reforçar l'estabilitat de la via, millorar el sistema de drenatge i evitar les filtracions d'aigua.
Els treballs previs, que van començar al maig, no han provocat cap afectació del servei, ja que es duen a terme fonamentalment en horari nocturn, fora de l'horari comercial.
El servei alternatiu d'autobusos connectarà les estacions de Sant Vicenç-Castellgalí, Manresa Viladordis, Manresa Alta i Manresa Baixador.