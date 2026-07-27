FGC renovarà de l'11 al 23 d'agost la via entre Gràcia i Sarrià de la línia Barcelona-Vallès

BARCELONA, 27 jul. (EUROPA PRESS) -
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) interromprà el servei de la línia Barcelona-Vallès entre les estacions de Gràcia i Sarrià de l'11 al 23 d'agost per obres a les vies.
L'operador ferroviari oferirà un servei alternatiu d'autobusos al tram afectat, ha informat FGC aquest dilluns en un comunicat.
La intervenció forma part del projecte de renovació de les vies entre Plaça Catalunya i Sarrià, una part del qual ja s'ha executat, concretament el tram entre Sarrià i Muntaner.
L'actuació té com a objectiu millorar la robustesa del servei i reduir els costos de manteniment, i permetrà implantar a la via 1, al tram entre les estacions de Gràcia i Muntaner, una nova via en placa formigonada que substituirà l'actual via sobre balast.
A més a més, es renovaran les diagonals del tram Muntaner - La Bonanova sobre via en placa formigonada.
El tall del servei s'ha programat en una època amb menys demanda per minimitzar-ne l'impacte als usuaris.
Els treballs previs, que van començar al maig, no han provocat fins ara afectacions, ja que es duen a terme fonamentalment fora de l'horari comercial, a la nit.