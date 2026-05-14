FGC renovarà 10 ascensors i 9 escales mecàniques a les estacions de la seva xarxa

BARCELONA 14 maig (EUROPA PRESS) -
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha licitat les obres per renovar 10 ascensors i 9 escales mecàniques a les estacions de les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia, informa en un comunicat aquest dijous.
La licitació inclou la substitució dels ascensors i la millora dels edicles i fossats, a més de les instal·lacions que donen servei als aparells i el reemplaçament íntegre de les escales mecàniques existents.
En concret, es renovaran dos ascensors a l'estació de Les Planes, un a Sabadell Rambla, dos a Sant Cugat Centre, un a Avinguda Tibidabo, dos a Moló Nou i dos al Centre Operatiu de Rubí.
A més a més, es canviaran tres escales a Terrassa Rambla, dues a Rubí Centre i una a Plaça Catalunya, Can Ros, Magòria La Campana i Molí Nou Ciutat Cooperativa.
La licitació té un pressupost de 2,1 milions d'euros i un termini d'execució de 15 mesos per als ascensors, i de 2,2 milions i un termini d'execució de 15 mesos per a les escales.