FGC registra el seu "rècord històric" de viatgers en dia feiner amb 470.000

BARCELONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) va registrar aquest dijous, durant la diada de Sant Jordi, el seu "rècord històric" de viatgers en un dia feiner, amb 470.000 passatgers, un 4,3% més que un any enrere, informa en un comunicat aquest divendres.
La línia Barcelona-Vallès va arribar als 349.649 viatges, un 3,4% interanual més, mentre que la línia Llobregat-Anoia va sumar 120.306 passatgers, un 8,7% més.
Comparat amb el dijous anterior, la demanda va ser un 17,8% superior en el total, amb un augment del 18,9% a la línia Barcelona-Vallès i del 14,8% a la Llobregat-Anoia.
L'empresa ha assenyalat que durant la diada va reforçar el servei amb circulacions addicionals, a més de l'atenció al client amb més personal a les estacions, senyalització, megafonia específica i xarxes socials.
El president d'FGC, Carles Ruiz, ha explicat que aquestes dades demostren que "la qualitat i puntualitat" dels seus serveis fan que sigui una opció fiable.